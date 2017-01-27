Сотрудников ЦБ оценят на профпригодность

27 января. FINMARKET.RU -решил проверить своих сотрудников на профпригодность, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знающие это от работников регулятора.предстоит и надзорному блоку, говорят они: тестирование предстоит проверяющим банки, их кураторам и уполномоченным представителям регулятора. "Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ", – сказал один из собеседников "Ведомостей".

"Банк России внедряет различные технологии оценки персонала, результаты применения которых позволяют актуализировать программы обучения и развития сотрудников, а также используются в качестве дополнительной информации при принятии кадровых решений, – сообщил представитель ЦБ. – Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области и выявление приоритетных для конкретного сотрудника направлений развития профессиональных компетенций".

В ЦБ работает 51 542 рядовых сотрудника, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.

В приоритете – департаменты из направлений, где идут реформы, заключает представитель ЦБ. Это, в частности, банковский надзор.

Банкиры работой сотрудников ЦБ не очень довольны, пишут "Ведомости". В банковском сообществе накопилось недовольство квалификацией проверяющих – часто банкиры знают особенности регулирования лучше их, сетует топ-менеджер банка, отвечающий за связи с органами власти. "По моим ощущениям, 2/3 сотрудников [ЦБ] некомпетентны. Проверяющие не понимают суть вопросов, которые сами задают. Иногда приходят запросы от регулятора, в которых он путает даты: просит, например, изменения по балансу на дату, которая еще не наступила", – отмечает другой финансист. Не редкость, когда сотрудник ЦБ плохо знает его нормативные акты, неверно ими оперирует – это говорит об уровне квалификации, заключает собеседник "Ведомостей".