Ведомства ищут место самозанятым в законе

27 января. FINMARKET.RU - Министерству юстиции — главному исполнителю поручения Владимира Путина о формализации понятия "самозанятый" до июня этого года придется решить, в какой именно документ внести соответствующие изменения: в законы "О занятости", "О государственной регистрации юрлиц" или в Гражданской кодекс. Пока поступившие от ведомств и бизнес-ассоциаций определения противоречат друг другу. В частности, самозанятых предлагается отнести к индивидуальным предпринимателям — чего, по мнению других участников обсуждения, делать никак не следует, пишет "Коммерсантъ".

Вчера на площадке Минюста прошло закрытое обсуждение предложений, поданных Минэкономики, "Опорой России", Торгово-промышленной палатой (ТПП) и уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. По сведениям "Ъ", самозанятых предложено отнести к предпринимателям, платящим единый платеж (патент) и не имеющим права нанимать работников. Также участники заседания договорились, что статус самозанятого должен быть постоянным — но с периодическим подтверждением. Основная дилемма — следует ли вносить изменения в Гражданский кодекс (ГК).

Замминистра экономики Олег Фомичев в письме в Минюст от 20 декабря 2016 года указывает, что достаточно внести изменения в"О занятости населения в РФ" — установить "особый порядок регистрации физлиц, которые осуществляют приносящую доход деятельность, в качестве самозанятых граждан на основе подачи уведомления по упрощенной форме". Его позицию разделяет глава ТПП Сергей Катырин — в письме в Минюст он также уточняет, что платить за патентдолжны в режиме одного окна.

Другие предложения у "Опоры России". Ее глава Александр Калинин отмечает, что необходимо внести изменения в часть первую ГК и закрепить отдельный статус "физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность". Как пояснили "Ъ" в "Опоре", не следует "загонять" всех предпринимателей в индивидуальные предприниматели (ИП) — надо ввести третью форму организации предприятия (кроме юрлица и ИП).

Борис Титов вновь предложил не менять ГК, ограничиться внесением изменений в закон "О госрегистации юридических лиц".

Как рассказали "Ъ" участники совещания, Минюст не против ввести самозанятых в закон "О занятости", также не вызвала у министерства протестов и идея изменений ГК. Следующее обсуждение на площадке Минюста должно состояться через две недели.