Россияне указали приемлемый размер пенсии

27 января. FINMARKET.RU - Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15–20 тыс. То есть фактически на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Столь скромные запросы кажутся удивительными, однако эксперты поясняют, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера. Кроме того, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка, пишут "Известия".

На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это — 20–30 тыс. рублей. Такие данные в ходе опроса получили специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тыс. рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов поясняет, что на "приемлемость" пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тыс. рублей.

О влиянии на оценку ожиданий россиян размера фактической средней пенсии говорит и ректор РГСУ Наталья Починок.

" Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно , — отметила она.

При этом эксперты указывают на то, что если посмотреть на оценки через призму коэффициента замещения от нынешних зарплат, то люди ориентируются на достаточно высокий показатель.

Как показал опрос РГСУ, только 15% россиян оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения в менее 30% от зарплаты. При этом 20% ориентировались на 40–50%, 19% — на 60–70%, а 36% — и вовсе на 70% заработка.

Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тыс. рублей, соответственно, коэффициент замещения — около 35,7%. При этом власти, устанавливая цели по этому показателю, ориентируются на рекомендации конвенции Международной организации труда. Документ указывает, что коэффициент замещения должен быть не менее 40% от уровня заработной платы (дохода) гражданина в трудоспособный период.

"На фоне размера средней зарплаты по стране ожидания по пенсии в размере 20–30 тыс. рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения", — полагает Павел Митрофанов.