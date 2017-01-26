Товары IKEA в России подешевеют

26 января. FINMARKET.RU - Сегодняобъявит о снижении цен, рассказал "Ведомостям" гендиректор сети в России Вальтер Каднар. По его словам, на 15-20% подешевеет примерно 20% ассортимента ритейлера, т. е. 1800 видов товара.на некоторые товары снизятся на 40%, добавил В.Каднар. Причем, подчеркивает он, это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа.

IKEA декларирует низкие цены как основу бизнес-модели. К 2020 г. IKEA хочет добиться роста выручки в 1,5 раза - до 50 млрд евро. Этот же показатель за 2015-2016 финансовый год составил 34,2 млрд евро. Россия - значимый для шведской компании регион: она не входит в пятерку крупнейших, но IKEA выделяет ее как четвертый крупнейший регион по доле в выручке.

"Наша цель - долгосрочные инвестиции", - рассуждает В.Каднар. Это значит, продолжает он, что группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении: "Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 г.".

"Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке", - полагает руководитель шведской сети.