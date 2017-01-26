Рынок труда: стабильно сложное состояние

26 января. FINMARKET.RU - В 2016 году почти четверть трудоспособного населения поменяла работу. Причем половина из них сделала это добровольно, а остальные были уволены. Более двух третей из менявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев, пишут "Известия", ссылаясь на исследование компании "Ромир". В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов.

Ситуация с работой по итогам минувшего года во многом осталась схожа с 2015 годом, пишет издание. Тогда она резко ухудшилась на фоне кризиса. Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, об отсутствии таковых заявили более половины опрошенных. То есть 59% респондентов как работали, так и продолжают работать на прежнем месте. Это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений. Доля поменявших работу также остается на высоком уровне и идентична показателям 2015 и 2013 годов.

"О смене работы в прошлом году заявили 23% респондентов. Причем 12% сказали, что сделали это добровольно, 7% респондентов ответили, что их вынужденный уход с работы был оформлен как "увольнение", а еще 4% участников опроса попали под официальное сокращение. Неработающими в течение последнего полугодия назвали себя 16% участников опроса, — сообщили "Известиям" в "Ромире".

На основании этих данных эксперты холдинга делают вывод о том, что ситуация с занятостью населения в 2016 году не претерпела значимых изменений по сравнению с 2015 годом. Состояние рынка остается стабильно непростым.

"Среди почти четверти населения, то есть тех, кто в последние полгода занимался поиском работы, в течение недели смогли найти новое место 27% опрошенных. От двух недель до полутора месяцев поисками занимались 35% респондентов. Всё еще находятся в поиске 29% россиян из числа потерявших работу. И не ищут новую работу 10% респондентов", - отмечается в исследовании. В 2016 году смогли трудоустроиться почти две трети респондентов. Немного выросла только доля тех, кто работу не ищет вовсе. "Этот показатель, - говорят в Ромир, - был выше только в 2014 году, когда россияне, потерявшие работу в самом начале кризиса, решили отдохнуть, осмотреться и выждать".

Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова подтвердила, что в минувшем годутруда остался практически в том же состоянии, как и в кризисном 2015 году. Эксперт рассказала, в каких профессиональных областях негативные тенденции были наиболее ощутимы.