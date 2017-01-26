Росреестр: электронные документы на недвижимость надежно защищены

26 января. FINMARKET.RU - С этого года всю информацию о недвижимости и ее собственниках начали вносить в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), бумажных документов уже нет. В связи с этим граждане опасаются возможных злоупотреблений при подаче документов через

Но, как уверенно заявили "Российской газете" в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), с началом работы ЕГРН надежность хранения данных о миллионах квартир, дач, земельных участков, напротив, в разы возрастает, а новый закон "О государственной регистрации недвижимости" дает возможность создать щит от мошенников и криминала.

"Все записи ЕГРН хранятся в электронной базе данных, многократное резервное копирование которой и высокая степень безопасности позволяют надежно защищать сведения", - пояснили в Росреестре. И сегодня по закону единственным доказательством существования прав собственности становится электронная запись в ЕГРН.

Подделать ее, уверяют в ведомстве, невозможно. Современные технологии, по словам работников службы, позволяют отсечь любое постороннее вмешательство в электронный ресурс. В то время как свидетельство о госрегистрации прав в бумажном виде подделать гораздо легче.

А ответственность за регистрацию сделок, согласно новому закону, предусматривается не только для органа регистрации прав (Росреестра), но и для персонального госрегистратора. В том числе материальную. Впервые чиновники рублем ответят за нарушение сроков, технические ошибки в документах, уклонение от выполнения своих обязанностей.

Внесенная в ЕГРН запись является доказательством прав на собственность, а зарегистрированное право может быть оспорено только в суде.

Для большего же спокойствия и для защиты от действий мошенников у собственника недвижимости есть право в любой момент подать в Росреестр заявление о внесении в ЕГРН записи, запрещающей проведение от его имени и без его личного присутствия действий с недвижимостью, не производить сделки в других регионах. Такая запись дает регистраторам право отказать в сделке с вашей квартирой или домом даже человеку, у которого на руках будет выданная вами доверенность.