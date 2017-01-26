Ксения Юдаева: удорожание рубля фундаментально обоснованное

26 января. FINMARKET.RU - В последние месяцы произошло заметное укрепление рубля. По мнению первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, текущийфундаментально обоснован?.

"Произошедшее укрепление рубля в основном объясняется ростом цен на нефть. В этом смысле это фундаментально обоснованное удорожание. ", - заявила Ксения Юдаева в интервью "Известиям".

"Другое дело, - добавила Юдаева, - что мерами бюджетной политики, которые тоже являются фундаментальным фактором, можно сглаживать колебания реального курса даже в условиях колебаний цен на нефть".

Накануне ЦБ РФ заявил, что "операции на валютном рынке, которые с февраля через ЦБ РФ начнет проводить Минфин "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы", не означает отказ от принципа плавающего курса, заявил ЦБ РФ.

"Подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма "бюджетных правил" остаются без изменений", - говорится в заявлении ЦБ.

"Сохраняется режим плавающего валютного курса, означающий отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля. Банк России оставляет для себя возможность совершать операции на валютном рынке только в целях поддержания финансовой стабильности или накопления валютных резервов. Решение о проведении операций в указанных целях будет приниматься Банком России на основе оценки экономической ситуации и рисков независимо от реализации Минфином механизма "бюджетных правил", - сказано в заявлении.

По оценке ЦБ, который продолжит учитывать меры бюджетной политики при подготовке прогнозов и принятии решений по ключевой ставке, проведение Минфином операций на валютном рынке не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года.

Как заявила "Известиям" Ксения Юдаева, "таргет по инфляции на среднесрочную перспективу должен остаться на уровне 4%. Мы не предполагаем в ближайшее время его менять".

"Экономика развивается, она должна стать более диверсифицированной, снизить сырьевую зависимость. И достижение цели по инфляции будет этому способствовать. В перспективе 7–10 лет можно было бы обсудить возможность снижения таргета. Но пока к более низкому целевому ориентиру экономика не готова. При текущем уровне развития экономики и рынков, а также при сырьевой зависимости возможны значительные изменения относительных цен, повышающие общий уровень инфляции. Поддержание слишком низкого уровня таргетируемой инфляции в таких условиях чревато частыми периодами дефляции по широкому кругу товаров", - сказала Юдаева.