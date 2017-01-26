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26 января 2017 года 08:37
В РФ задумались о снижении затрат МСП на добровольную сертификацию
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ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - В Белом доме обсуждаются варианты упрощения требований и снижения затрат малого бизнеса на сертификацию своих товаров и услуг для участия в закупках госкомпаний. Президент осенью прошлого года поручил готовить такие предложения "Корпорации МСП", Минэкономики и Росстандарту. Госкомпании, напоминает "Коммерсант", обязаны закупать у малого бизнеса напрямую 10% необходимых им товаров, с 2018 года этот порог увеличится до 15%. По данным "Корпорации МСП", в 2016 году объем закупок госкомпаний у малого бизнеса составил почти 900 млрд руб., с учетом субподряда - 1,5 трлн руб. Фактически чиновники намерены помочь малому бизнесу преодолеть барьер, установленный в апреле 2016 года: госкомпании обязали при закупках указывать требования к сертификации поставляемых товаров. Как рассказывал "Ъ" президент "Опоры России" Александр Калинин, "заказчики принуждают предпринимателей проходить специальную аккредитацию, чтобы попасть в созданный ими же перечень надежных поставщиков, и дополнительную процедуру сертификации, которая у каждой компании своя". Такая ситуация стала возможной потому, что в РФ в разных отраслях действуют 1,5 тыс. систем добровольной сертификации товаров и услуг. Как считают в Росстандарте, в стране не хватает прозрачных и понятных правил игры на этом рынке. В материалах для обсуждения есть два блока предложений. Первый затрагивает первоначально заявленную проблему доступа малого бизнеса к закупкам: предлагается расширить доступ малого бизнеса к сертификации, необходимой для закупок госкомпаний, с помощью многофункциональных центров и субсидировать его затраты. Второй блок предложений сформулирован более широко - он затрагивает рынок добровольной сертификации в целом, без привязки к госзакупкам и участию малого бизнеса. Речь идет об идее ввести единые требования к системам добровольной сертификации и утвердить уведомительный порядок их регистрации в реестре (его еще предстоит создать). Среди других предложений - проводить мониторинг систем добровольной сертификации с целью сокращения числа недобросовестных участников рынка и установить требования к ним.
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Ключевые слова: РФ, МСП, сертификация, упрощение
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