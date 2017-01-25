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25 января 2017 года 10:50
Субсидия на покупку квартиры госслужащим - по новым правилам
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PA Images/ТАСС
25 января. FINMARKET.RU - С этого года право на получение субсидий на приобретение квартир госслужащими будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3-х лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года. Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете субсидии. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5. Таким образом, пишет "Российская газета", коэффициент способен существенно изменить конечную сумму субсидии. Однако размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы. Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.
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Ключевые слова: РФ, госслужащие, субсидии, квартиры
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