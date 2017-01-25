Субсидия на покупку квартиры госслужащим - по новым правилам

25 января. FINMARKET.RU - С этого года право на получение субсидий на приобретение квартир госслужащими будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3-х лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года.

Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.

Таким образом, пишет "Российская газета" , коэффициент способен существенно изменить конечную сумму субсидии.

Однако размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы.

Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.