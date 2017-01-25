Реформа "дальнего следования" для РЖД

25 января. FINMARKET.RU - Правительство начало обсуждать реформу пассажирских железнодорожных перевозок. В конце декабря в Минэкономики прошло совещание по ЦМР в сфере пассажирских железнодорожных перевозок, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. Как пояснили в министерстве, вопрос проработан с Минтрансом, ОАО "РЖД", Советом потребителей услуг монополии, в правительство направлен доклад с "основными актуальными вопросами, на которых будет сфокусирована целевая модель".

Согласно рассматривавшейся концепции ЦМР, подготовленной Советом потребителей, на 2017-2019 годы намечены модернизация пассажирского комплекса и оптимизация маршрутов, на 2020-2030 годы - привлечение инвестиций. Концепция исходит из развития перевозок на дистанциях до 1 тыс. км и в региональном сообщении. На расстоянии свыше 3 тыс. км следует сохранить лишьиз труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как Москва-Пекин или Москва-Владивосток, доля железных дорог сокращается по мере развития бюджетных авиаперевозок. Объем перевозок до 2 тыс. км должен к 2025 году заметно упасть за счет переключения на авиатранспорт, а в сегменте перевозок между крупными городами до 1 тыс. км - увеличиться. Доля плацкарта и общих вагонов в объеме перевозок должна упасть до 10%. В 2015 году в регулируемом сегменте ФПК перевезла 67% пассажиров.

В дальнем сообщении сохраняется доминирование Федеральной пассажирской компании (ФПК) ОАО "РЖД", которая будет выступать "гарантирующим перевозчиком", но ее доля упадет до 70% к 2030 году. Высокоскоростное сообщение предлагается выделить в отдельную компанию ОАО "РЖД", приватизировав до 49%.

Меняются и принципы бюджетного субсидирования дальнего следования также меняются. Поддержку льготных маршрутов предложено вести на основе регуляторных транспортных контрактов (РТК). Льготные межрегиональные маршруты сможет заказывать Минтранс РФ и регионы. Расширяются компенсации за перевозку льготников, возможно, за счет ввода дополнительных категорий. Во внутрирегиональном сообщении право определять льготные маршруты остается регионам.

Чтобы обеспечить конкуренцию, предлагается постепенная демонополизация владения всеми видами подвижного состава, в том числе тягового: не менее 50% подвижного состава в итоге не будет принадлежать ОАО "РЖД".

без энтузиазма относятся к ЦМР. Источник "Ъ", близкий к РЖД, отмечает, что рабочей группе, созданной по итогам декабрьского совещания, предстоит аргументированно доказать саму целесообразность ЦМР.