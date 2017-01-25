Импортозамещение для Арктики оценено в 35 млрд руб.

25 января. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил проект подпрограммы по созданию оборудования и технологий нефтегазового и горнопромышленного машиностроения для освоения Арктики до 2020 года. Она предполагает выделение 23,7 млрд руб. из бюджета и 11,7 млрд руб. из внебюджетных источников на научные исследования, а также на создание образцов оборудования для освоения сухопутной и морской частей Арктики, пишет "Коммерсант". В результате реализации подпрограммы, как рассчитывает Минпромторг, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды составят 51,7 млрд руб.

Технологии и оборудование для добычи нефти в Арктике запрещены к поставке в Россию из-за санкций США и ЕС. Формулируя цели подпрограммы, Минпромторг приходит к печальному выводу, что в РФ отсутствуют современные технологии для поиска и разведки месторождений на арктическом шельфе, а зависимость горнопромышленного и нефтегазового секторов от импорта превышает 80%. Наиболее критическая ситуация — с программным обеспечением, где доля импорта достигает 90%. При этом ведомство считает одной из угроз при использовании зарубежных IT-технологий возможность утечки данных. В качестве основной цели Минпромторг видит создание не менее 25 образцов импортозамещающего оборудования и трех испытательных полигонов для их апробации (Западно-Арктический в Мурманске, Восточно-Арктический в Тикси и Ненецкий на побережье Печорского моря). Речь идет о новых образцах для разведки и добычи полезных ископаемых, а также СПГ-проектов. В подпрограмме также учтена поддержка морской сейсморазведки, где "сформировалось значительное отставание от мирового уровня". По данным Минпромторга, в настоящее время российские сейсморазведочные суда, работающие на шельфе, оснащены зарубежным оборудованием, в России же оно практически не производится (исключение составляют принадлежащее "Росгеологии" предприятие "Севморгео" и "Геотек"). В связи с этим в Минпромторге подчеркивают необходимость строительства новых судов для 3D-разведки.

"Полномасштабная" добыча на шельфе Арктики начнется не раньше 2025 года, указывает министерство, сейчас разрабатывается только Приразломное месторождение в Печорском море, принадлежащее "Газпром нефти". В связи с этим оно предлагает уделить внимание системам мониторинга экологии, технологиям и оборудованию для нефтегазодобывающих платформ и подводным добычным комплексам.