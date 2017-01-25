Золотовалютные запасы РФ могут достигнуть $0,5 трлн в 2019 году

25 января. FINMARKET.RU - Международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях. Такую оценку сделали для "Известий" в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

Банк России летом 2015 года поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до $500 млрд. Сейчас Центробанк располагает $385,4 млрд. Впрочем, падение цен на нефть и последовавшее за ним ослабление рубля вскоре вынудили регулятора отложить эту цель, и сегодня базовый сценарий ЦБ не предусматривает пополнение резервов до 2019 года включительно.

Однако отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Минфина не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о $0,5 трлн в резервах, считают эксперты.

"Манипуляции с суверенными фондами (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд в год. В этом сценарии $500 млрд можно увидеть в 2019 году", — подсчитал замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

Он подчеркнул, что всё зависит от параметров курса, которые будут определены правительством и ЦБ в рамках предварительного бюджетного правила. Другими словами, чем сильнее будет укрепляться рубль, тем выгоднее будут становиться закупки в резервы.

Сейчас в сценариях ИНП РАН, рассчитанных до решения Минфина не тратить резервы, прогнозируется $417 млрд на конец 2017-го, $461 млрд в 2018-м и почти $484 млрд в 2019 году. Центробанк не публикует свой прогноз по объему резервов, но дает оценку динамики в зависимости от сценария. Если базовый сценарий не предполагал пополнения золотовалютных резервов (ЗВР), то оптимистичный исходит из закупок $35 млрд за трехлетку. Примечательно, что этот сценарий исходит из фактически сегодняшних цен на нефть — $55 за баррель.

Несколько ускорить достижение психологически значимой планки по международным резервам Центробанку может помочь Минфин. На прошлой неделе правительство приняло решение не расходовать средства Резервного фонда при росте цен на нефть. Предполагается, что дополнительная валютная выручка от нефти может быть закуплена Банком России в свои резервы. Однако какие это могут быть объемы, пока точно непонятно, и экспертные оценки здесь расходятся.

На начало 2014 года объем ЗВР России составлял $510 млрд, однако впоследствии резервы «похудели» на четверть из-за амортизации падения рубля, валютных кредитов банкам, валютной переоценки. При этом Центробанк неоднократно подчеркивал, что имеющегося объема резервов России достаточно по всем международным критериям. В частности, сейчас его хватает для того, чтобы 66 раз покрыть трехмесячный импорт всей страны или 138 раз заплатить по внешнему долгу.

В случае достижения планки в $0,5 трлнвыйдет на пятое место в мире по объему ЗВР после Китая ($3 трлн), Японии ($1,2 трлн), Швейцарии ($685 млрд) и Саудовской Аравии ($535 млрд), потеснив Тайвань ($435 млрд).