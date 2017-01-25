Россия не изменила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции

25 января. FINMARKET.RU -в 2016 году не изменила свои позиции в глобальном рейтинге Transparency International, который оценивает уровень восприятия коррупции в разных странах мира.

Россия получила 29 баллов, как и в прошлом году, однако за счет увеличения количества стран, принимающих участие в исследовании, опустилась на 131-е место (119-е место в 2015 году) рядом с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом, сообщается в докладе Transparency International.

По мнению гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Антона Поминова, слова которого приводят в пресс-службе организации, в 2016 году в России "ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним".

Ноль баллов - наихудший показатель, он обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - наилучший, означающий фактическое отсутствие коррупции.

Средняя оценка в 2016 году составила 43 балла,более, чем двух третей стран - меньше 50, что свидетельствует о высоком уровне коррупции в государственном секторе, отмечают составители рейтинга.

Возглавляет рейтинг, как и в 2015 году, Дания с 90 баллами, в этом году с ней делит первую строчку рейтинга Новая Зеландия, на третьем и четвертом местах - Финляндия (89 баллов) и Швеция (88 баллов). Аутсайдеры рейтинга - Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Состав лидеров и аутсайдеров по сравнению с 2015 годом почти не изменился.

Великобритания, Германия и Люксембург заняли в индексе 10-е место (81 балл), США - 18-е место (74 балла), Китай, Бразилия, Белоруссия и Индия - 79-е место (40 баллов).

Страны с наилучшими показателями, считает организация, отличаются высоким уровнем свободы прессы, доступом к информации о бюджете, неподкупностью власть имущих, судебными органами, не делающими различий между богатыми и бедными людьми и функционирующими независимо от других частей государственной системы.

Страны с наихудшими показателями характеризуются недобросовестным управлением, неблагонадежными государственным институтами, а также недостаточным уровнем независимости средств массовой информации.

Transparency International выпускает "Индекс восприятия коррупции" ежегодно с 1995 года.

Индекс рассчитывается на основании данных за последние два года (2015-2016), собранных Всемирным банком, Freedom House, Международным институтом управленческого развития и еще девятью независимыми организациями.