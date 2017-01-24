Минфин не пускает алкоголь в интернет

24 января. FINMARKET.RU - Минфин против продажи алкоголя в интернете. Ведомство считает, что затраты на администрирование этого вопроса превысят потенциальные доходы от такого вида продаж, а сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) вряд ли смогут обеспечить контроль соблюдения всех существующих правил при реализации спиртного в сети, пишут "Известия".

Замечания Минфина к готовящемуся законопроекту, который должен легализовать продажи алкоголя в интернете, были озвучены на заседании рабочей группы Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования на алкогольном рынке, которое состоялось 23 января.

Как рассказали "Известиям" участники совещания, затраты на годовую заработную плату дополнительным сотрудникам Росалкогольрегулирования (РАР) превысят доходы казны от торговли алкоголем в сети. Новые сотрудники понадобятся службе для ведения реестра компаний, которым позволят интернет-продажи спиртным, а также для их проверки и других действий, считают в Минфине. По итогам совещания в Минэкономразвития Минфину поручили посчитать потенциальные затраты на персонал.

В Минфине газете подтвердили, что "вопрос интернет-торговли алкоголем в целом еще требует обсуждения, в том числе затраты на администрирование и его эффективность".

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сказал, что «на проблему администрирования надо смотреть шире, вопрос не только в стоимости администрирования, но и в его эффективности». Он сомневается, что новые сотрудники РАР смогут качественно осуществлять контрольные функции в отношении десятков интернет-магазинов в части соблюдения ими существующих запретов и ограничений для стационарной торговли алкоголем: запрет на продажу после 23.00, запрет на продажу лицам, не достигшим 18 лет, запрет на продажу алкоголя в объектах социальной инфраструктуры и на прилегающих территориях и др.