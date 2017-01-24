Сотовые операторы решили поработать с НПФ

24 января. FINMARKET.RU - К борьбе негосударственных пенсионных фондов за перевод накоплений граждан подключился новый крупный игрок — сотовый оператор. Компания запросила предложения фондов на услугу по переводу пенсионных накоплений. Впрочем, несмотря на широкую филиальную сеть и большую клиентскую базу, спрос на первых порах вряд ли будет ажиотажным —смущает довольно скромный средний счет клиента и отсутствие отработанной технологии оформления документов, пишет "Коммерсантъ".

В случае успеха проекта это будет, по сути, первый опыт сотовых операторов по работе на рынке пенсионных накоплений, отмечает "Ъ". Рассматривают возможность запуска подобной услуги и в "Вымпелкоме". "Решение о предоставлении такого сервиса принимает дилер и самостоятельно договаривается с НПФ. В настоящее время мы оцениваем спрос на эту услугу среди абонентов",— сообщили в пресс-службе Tele 2. В пресс-службе "Мегафона" вчера от комментариев отказались. Вместе с тем с пенсионными фондами активно работает сотовый ритейлер "Связной" (2,7 тыс. магазинов). Возобновить продажи ОПС в первом квартале намерена и "Евросеть" (4 тыс. магазинов), по сведениям источников до 2015 года сотрудничавшая с несколькими фондами.

Ключевой для НПФ вопрос — будет ли у граждан возможность получить такую услугу единомоментно, с оформлением необходимых для перехода договора с НПФ и заявления в ПФР, или переход будет сопровождаться посещением офисов ПФР, МФЦ или заверением документов у нотариуса.