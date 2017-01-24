Должник может отказаться от общения с коллектором

24 января. FINMARKET.RU - В России впервые появится полная статистика о том, сколько должников попало в крепкие объятия коллекторов, какое число граждан воспользовались своим правом закрыть дверь перед назойливыми визитерами.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обязала коллекторов предоставлять раз в полгода полные отчеты: сколько человек потревожили за прошедшее время, каково число отказников, написавших заявления об отказе общения с коллекторами, пишет "Российская газета"

С этого года вступил в силу закон, вводящий строгие правила для коллекторов. Легально работать в этом бизнесе могут только организации, внесенные в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов. Это же ведомство теперь и контролирует работу тех, кто зарабатывает взысканием долгов.

ФССП утвердила ряд принципиально важных документов, регулирующих деятельность коллекторских организаций. А Минюст в своем приказе прописал порядок регистрации коллекторских фирм в специальном реестре. Одно из нововведений:не обязаны терпеть назойливых приставаний. Если конструктивного диалога не получается, а коллектор допек, гражданин вправе написать заявление и отказаться от общения.

Или перенаправить коллекторов к своему официальному представителю, например, адвокату. Федеральная служба судебных приставов утвердила формы соответствующих документов.

Согласно закону, заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или коллектору не ранее чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Заявление должника об отказе от взаимодействия, направленное им до истечения указанного срока, считается недействительным.

Так что еслиили банкиры начали звонить раньше, должник не вправе сразу закрыться. Новые нормы не освобождают от обязательств, но защищают человека от тех коллекторов, которые переходят все границы.

"В прошлом году прошла волна нападений коллекторов на граждан", - напоминает "РГ" член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Рахим Азимов. По его словам, были сообщения, что коллекторы нападали на должников, применяли физическое насилие. Новый закон призван навести порядок в данной сфере, положить конец этим бесчинствам. Как сказал Р.Азимов, сейчас проводится активный мониторинг с целью выявить сильные и слабые стороны введенного механизма контроля за деятельностью коллекторов.

Депутат также напомнил, что по закону коллекторы обязаны фиксировать любой контакт с должником: устные и телефонные разговоры должны записываться. А все записи переговоров, а также письма и даже СМС должны храниться не менее 3-х лет. Каждое коллекторское агентство должно иметь оборудование, позволяющее хранить всю подобную информацию в течение положенного срока.