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24 января 2017 года 09:23
Регулировать WhatsApp, Viber и Telegram хотят по-новому
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DPA/ТАСС
24 января. FINMARKET.RU - Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Описание таких сервисов включено в поправки к закону "О связи". Как пишет "Коммерсант", в закон "О связи" предлагается включить понятие "информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями". Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте. Собеседник "Ъ" на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок. По словам другого источника газеты, законопроект инициировало МВД, "заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт". Согласно новому документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами "с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме". Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов. Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора - 2-5 тыс. руб. для физлиц, 100-200 тыс. руб.- для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50-60 тыс. руб. с конфискацией сим-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ. Законопроект о регулировании сим-карт может быть внесен в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры, предполагает источник "Ъ", знакомый с ходом разработки первого документа.
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Ключевые слова: РФ, мессенджеры, регулирование, законопроект
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