Что положат в потребительскую корзину россиянина

24 января. FINMARKET.RU - В этом году правительство пересмотрит состав потребительской корзины, следует из плана законопроектной работы кабмина. Соответствующий документ будет ориентирован на нормы здорового питания: в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов. Применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года, сообщили "Известиям" в Минтруде,

"Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания", - заявили в пресс-службе Минтруда.

Там уточнили, что для повышения качества будут "принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания". Такие рекомендации утверждены Минздравом, последняя версия была подписана 19 августа 2016 года.

В случае если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от Минздрава, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг), а также картофеля (90 кг вместо 100 кг). При этом, если следовать рекомендациям Минздрава, в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко). Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они несколько ниже (в среднем на 20-30%).

Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Последние устанавливаются в размере 50% относительно стоимости минимального набора продуктов питания и подробно не регламентируются (соответственно, если продукты стоят 5 тыс., то услуги - 2,5 тыс. и непродовольственные товары - еще 2,5 тыс.). Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Согласно правительственному постановлению, в третьем квартале 2016 года прожиточный минимум в целом по России составлял 9889 рублей в месяц, из которых половина - стоимость минимального набора продуктов. Соответственно, минимальный годовой продовольственный бюджет россиянина составляет порядка 59,3 тыс. рублей.

В случае если стоимость продуктов не изменится, годовая стоимость минимального набора продуктов возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей, рассчитали для "Известий" в Евразийском деловом союзе (ЕАДС). Наибольших расходов потребует увеличение доли мяса, молочных продуктов и овощей, уточняет директор ЕАДС по коммуникациям Андрей Малосолов.

Таким образом, стоимость потребительской корзины в среднем по стране может вырасти до 139,6 тыс. рублей в год, или 11,6 тыс. рублей в месяц, пишут "Известия".