Депутатам помогут писать качественные законопроекты

24 января. FINMARKET.RU - В России по инициативе Госдумы будет создан центр законотворчества для помощи депутатам в написании качественных законопроектов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В ближайшее время мы выберем партнера, возможно, это будет Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина", - сообщил он. Как объяснил В.Володин, при всех парламентах мира есть центры законотворчества, профессиональные юристы помогают парламентариям и депутат получает качественный документ. По словам спикера, это поможет региональным депутатам, так как отсутствие качества приводит к тому, что законопроект либо отклоняют, либо правят.

Многие одномандатники видят эту проблему, но у них нет юридической базы, объясняет собеседник "Ведомостей" , близкий к руководству нижней палаты парламента. В ноябре стало известно, чтовыделит своим комитетам на экспертную оценку законодательных инициатив 60 млн руб. в год, а каждая фракция получит на работу с экспертами по 10 млн руб.

Между тем у ряда партий во фракциях есть сильные юристы и большой вопрос - будут ли действительно они пользоваться услугами такого центра, обязать их к этому невозможно, сомневается еще один собеседник в Госдуме.

Но законодательный процесс нуждается в повышении качества и уменьшении количества законопроектов, которые вносятся ради создания информационных поводов и образуют "законодательные завалы", отмечает член комитета по конституционному законодательству единоросс Александр Гриб. По его мнению, создание такого общедоступного ресурса для депутатов, как законотворческий центр, - шаг в верном направлении.

Как говорит эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов, со стороны новой Думы есть спрос на систематическую внешнюю экспертизу для повышения качества. Если этот центр будет вовлечен в работу с Советом законодателей, то это поможет регионам, все зависит от того, как именно и через какие площадки будет строиться работа с Думой и фракциями, отмечает эксперт.