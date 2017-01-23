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23 января 2017 года 16:00
Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
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YAY/ТАСС
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
23 января. FINMARKET.RU - Промышленное производство в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года промпроизводство выросло на 3,2% после роста на 2,7% в ноябре, снижения на 0,2% в октябре, на 0,8% - в сентябре, роста на 0,7% в августе. По сравнению с ноябрем 2016 года показатель подскочил на 7,4%. Данные по промышленности превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали рост промпроизводства в прошедшем месяце всего на 1,5% в годовом выражении. В декабре 2015 года было зафиксировано падение показателя на 4,5%. В 2015 году снижение промпроизводства составило 3,4%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре 2016 г. по отношению к предыдущему месяцу выросло на 0,4% после повышения на 1,4% месяцем ранее. В сфере добычи полезных ископаемых в 2016 году объем производства вырос на 2,5%, в обрабатывающих производствах объем промпроизводства подрос на 0,1%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 1,5% В целом по итогам 2016 года аналитики ожидали рост промпроизвоства на 0,9%. Минэкономразвития после позитивных результатов ноября улучшило прогноз по промышленности на 2016 год до 1% с 0,4%. В 2017 году ведомство ожидает рост на 1,1% (в базовом консервативном сценарии). Производство автомобилей в 2016 году упало на 7,4% Производство легковых автомобилей в РФ в прошедшем году снизилось на 7,4%, по сравнению с 2015 годом до 1,1 млн. В декабре по сравнению с декабрем 2015 года выпуск вырос на 11,3%, относительно предыдущего месяца снизился на 12,9%. Выпуск автобусов в 2016 году увеличился на 18,6% - до 43,2 тыс. шт. Производство грузовиков выросло на 6,9% и составило 137 тыс. машин. Производство мяса выросло на 12,2% В 2016 году производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 12,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 2,6 млн тонн. Выпуск мяса птицы поднялся на 2,8% - до 3,7 млн тонн. За прошлый год было произведено 1,5 млн тонн колбасных изделий, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла поднялся на 11,6% - до 4,1 млн тонн. Производство рыбы и рыбных продуктов увеличилось на 2,5% - до 3,9 млн тонн. Молока было произведено 5,5 млн тонн, что на 1,2% больше, чем в позапрошлом году. Производство водки увеличилось на 16,1%, вина снизилось на 8%. Добыча нефти в РФ поднялась на 2,6%, газа не изменилась В 2016 году добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 2,6% по сравнению с 2015 годом и составила 549 млн тонн. Добыча газа не изменилась и осталась на уровне 555 млрд кубометров. Добыча угля увеличилась на 3,4% и составила 385 млн тонн. Производство бензина увеличилось на 1,9% - до 40 млн тонн.
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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