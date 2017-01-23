Почти 4 млрд людей не пользуются интернетом, отчасти он им просто не нужен

23 января. FINMARKET.RU - Больше половины (51%) населения Земли – 3,9 млрд человек, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Международного союза электросвязи (МСЭ). Основная их часть (около 80%) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. В странах СНГ интернетом не пользуется 93 млн человек, или треть их общего населения.

В развивающихся странахне используют из-за его неактуальности, утверждают авторы доклада. Одна из причин – отсутствие навыков использования устройств для выхода в сеть. Иногда использованию интернета мешают культурные особенности, половое неравенство и языковой барьер (многие не могут найти в интернете контент на родном языке). Кроме того, многие люди не выходят в интернет просто потому, что он им неинтересен и они не видят в этом никакой выгоды, констатируют эксперты МСЭ.

Уровень использования интернета зависит от степени развитости экономики – в наименее развитых государствах интернетом не пользуется около 85% населения, в то время как в развитых странах таких людей только 22%. Каждый второй из тех, кто не использует интернет, живет в стране, где валовой доход на человека составляет менее $6500, около 60% из находящихся в офлайне землян – сельские жители. Большинство (58%) из не подключенных к интернету составляют женщины.

На доступность интернета влияет цена интернет-трафика, устройств и электричества, говорится в докладе. Из не подключенных к интернету 57% не могут себе этого позволить именно по причине его слишком высокой стоимости. Для большинства людей в развивающихся странах приемлемая цена смартфона составляет от $25 до $50, пишут авторы доклада со ссылкой на данные Международной ассоциации мобильных операторов (GSMA). Сейчас же стоимость большинства устройств превышает $100, говорится в докладе.