В 2016 году авторынок потерял 8% дилерских центров

23 января. FINMARKET.RU - Автодилерская сеть в РФ в 2016 году сократилась почти на 8%, до 3,5 тыс. центров, сообщила отраслевая ассоциация РОАД. По словам президента РОАД Олега Мосеева, распределение закрывающихся центров по регионам примерно одинаково: чуть больше на юге Сибири, менее заметно в Москве, в основном сокращалось число монобрендовых дилеров. В ассоциации считают, что в 2017 году автопродажи ждет рост на 5% "при сохранении госпрограмм и неухудшении конъюнктуры", но по итогам года рынок лишится еще около 150 дилеров, пишет "Коммерсант". О.Мосеев объясняет это тем, что рост продаж будет незначителен и не прибавит доходности на фоне все еще избыточной дилерской сети. Сохраняются и накопленные проблемы перекредитования дилеров, но их мог бы решить лишь взрывной рост продаж, утверждает глава РОАД. Кроме того, после более чем трехлетнего падения рынка в этом году ожидается яма в доходности сервиса.

По данным РОАД, при падении рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 году на 11%, до 1,42 млн машин, продажи на один центр сократились на 5%, до 405 машин. Ожидается, что в 2017 году показатель вырастет почти на 10%, до 445 машин. Но с учетом рынка подержанных машин продажи в расчете на один центр выросли на 8% (реализация "вторички" увеличилась со 103 до 163 машин на центр), в этом году РОАД прогнозирует рост до 211 машин. В целом вторичный рынок в 2016 году вырос на 6%, до 5,19 млн машин, в 2017 году, по прогнозам РОАД, он увеличится еще на 5%.

Сокращение дилерской сети брендов в целом коррелирует с их годовыми продажами. Большинство популярных брендов при выбытии одних дилеров открывали центры в других регионах или, закрывая монобрендовые центры, начинали работу с более устойчивыми мультибрендовыми холдингами. Источник "Коммерсанта" на рынке отмечает, что более всего дилерская сеть сократилась у Suzuki (по данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2016 год продажи упали на 31%, до 4,5 тыс. машин), PSA Peugeot Citroen (падение на 34%, до 7,4 тыс. машин) и Chrysler (продано лишь 30 машин, спад на 30%). Большое выбытие дилеров было у АвтоВАЗа, продолжает собеседник, но оно компенсировано открытием новых центров.