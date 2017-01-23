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23 января 2017 года 08:28
Правительство ослабит контроль за продуктовым рынком
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Сергей Бобылев/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия, контролирующая продовольственную инфляцию, в этом году будет собираться и готовить аналитические материалы раз в квартал, а не ежемесячно, как в 2016-м. Это объясняют стабилизацией цен и снижением темпа их роста. Теперь ситуация не требует столь пристального внимания, говорят чиновники. В этом году правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков будет работать не так активно, как в прошлом. Это следует из плана мероприятий комиссии на первое полугодие, с которым ознакомились "Известия". В прошлом году в повестке комиссии вопрос «о текущей ситуации на потребрынке продовольственных товаров» и ценовых ситуациях на отдельных рынках стоял ежемесячно, а в первом полугодии этого года только раз в квартал — в марте и июне. Чиновник, знакомый с ходом работы комиссии, говорит, что и в прошлом году ее не удавалось собрать ежемесячно, однако отчеты о ценах на продукты направлялись вице-премьеру Аркадию Дворковичу каждый месяц. По словам осведомленного собеседника, собираться реже решили благодаря стабилизации цен и снижению инфляции, а также учитывая опыт работы прошлого года. По данным Минэкономразвития, цены на продукты в прошлом году росли почти в три раза медленнее, чем в 2015-м. За 2016 год цены выросли на 4,9%, годом ранее — на 13,8%. Переход на ежеквартальный мониторинг цен от ежемесячного подтверждает и протокол последнего заседания комиссии в декабре прошлого года. В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что мероприятия комиссии в первом полугодии запланированы только на март и июнь.
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