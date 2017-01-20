В России дорожают сельхозземли, особенно на юге

20 января. FINMARKET.RU - В России в прошлом году впервые за 3 года выросли долларовыена, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет "Совэкона".

Рекордный рост цен зафиксирован на юге. Согласно расчетам "Совэкона", в основных южных регионах рост составил 31-83%, в центре - 6-17%, в Поволжье - 1-36%. При этом средний курс доллара, по данным ЦБР, за прошлый год вырос на 9%.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов объясняет рост цен на земли несколькими причинами. Одна из них - прекрасные результаты в растениеводстве. Как отмечет управляющий партнер консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов, последние годы в растениеводстве наблюдалась очень хорошая доходность: цены на подсолнечник в 2015 г. достигали 27 тыс. руб./т, а доходность по этой культуре превышала 100%. На 13 января подсолнечник стоил 20,6 тыс. руб./т, по данным "Совэкона". Это, в свою очередь, увеличило интерес инвесторов к отрасли, говорит В.Новоселов.

"Совэкон" проводит опрос агрокомпаний в 4-м квартале каждого года. Даны цены предложения в регионе на обрабатываемые земли площадью от 1000 га на юге и от 3000 га в других регионах, как минимум 50% которых находится в собственности. При этом расположенные на земле строения и оборудование в оценке не учитываются.

Между тем, считает А.Сизов, российские земли по-прежнему недооценены. В США земля стоит в 6 раз дороже, в Евросоюзе и Бразилии - втрое. Среднесрочно, вероятно, рост продолжится, не исключает А.Сизов, во многом это будет зависеть от инвестиционного климата в России, цен на сельхозтовары в мире, а также политики Украины на рынке земли (здесь запрещена частная собственность на сельхозземлю), перечисляет эксперт.

В рублях цены последние 4 года практически не падали, за исключением юга. Причем там снижение случилось в 2014 г. и уже через год стоимость сельхозземли вновь пошла вверх, следует из данных "Совэкона". Спад 2014 г. на юге - основном зернопроизводящем регионе - А.Сизов связывает с резким ростом неопределенности: именно тогда к России был присоединен Крым и отрасль опасалась введения со стороны Запада санкций в виде ограничений на экспорт зерна, а в конце года сама Россия ограничила вывоз зерна за границу, напоминает А.Сизов.