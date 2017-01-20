Банки обменяются биометрическими данными клиентов

20 января. FINMARKET.RU - Работающие в Россииобсуждают с ЦБи Минкомсвязи создание единой базы биометрических параметров клиентов. В ближайшие недели состоится совещание по этому вопросу с участием регулятора и заинтересованных банков, рассказал "Известиям" близкий к ЦБ источник и подтвердили собеседники издания на финансовом рынке.

Общая биометрическая база для банков может быть сформирована на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах, утверждают собеседники газеты. Без помощи государства такую технологию разработать нельзя, убеждены они. Биометрические базы уже сегодня создаются отдельными банками, однако кредитные организации не делятся такой информацией.

Как рассказал "Известия" председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, который планирует принять участие во предстоящей встрече по биометрии, некоторые банки (среди них ХКФ-банк и Тинькофф-банк) используют компьютерную технологию распознавания лиц для удаленной повторной идентификации действующих клиентов. Это решение разработано российской компанией VisionLabs.

Технология используется для подтверждения личности клиентов при проведении любых операций. В ходе пилотного проекта планируется распространить этот опыт на все заинтересованные банки. Также нужно будет решить, какие именно биометрические параметры можно включить в базу и как именно их использовать. А.Емелин отметил, что база биометрических данных понадобится прежде всего для дистанционной идентификации другими банками.

Российское законодательство не запрещает повторную идентификацию клиентов с помощью биометрии. ЦБ также не против ее внедрения банками на практике.

Между тем широкому внедрению биометрии в банковскую систему прямо сейчас мешает несколько факторов. По словам руководителя Zecurion Analytics Владимира Ульянова, это ошибки распознавания, изменение биометрических параметров, но самое главное - психология клиентов: многие люди относятся к биометрии с опасением.