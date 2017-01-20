Автомобильная база данных станет доступна всем желающим

20 января. FINMARKET.RU - В этом годук автомобильной базе данных получат все желающие. Национальнаяданных по автомобилям может открыться для физлиц уже к середине этого года, предполагают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Пока же, пишет "Российская газета" , пользоваться базой, в которой содержится информация о каждой машине от момента производства или импорта до утилизации, могут только дилеры.

В настоящее время в Национальной базе данных по автомобилям содержится информация почти по 42 млн машин. "Мы признаем, что не по всем есть полноценная история, она только по 2,5-3 миллионам. Однако к концу октября 2017 года работу по внесению информации планируем закончить, - говорит глава РОАД Олег Мосеев. - Что касается физических лиц, то пока базу для них мы открывать не готовы, так как не хотим получить негатив из-за недостатка данных. Но надеемся, что к середине года все сведения уже будут доступны для всех".

Как подчеркнул О.Моисеев, база данных является приоритетным проектом ассоциации на 2017 год.

Данные будут структурированы по блокам - технические характеристики машины, комплектация, история владения, данные о ремонтах, страховании, судебная и кредитная истории, а также оценка рыночной стоимости.

Глава РОАД также сообщил, что число дилерских центров в 2017 году сократится еще на 150 штук. В 2016 году рынок покинули 300 центров, так что темпы ухода игроков с рынка уменьшатся в 2 раза. При этом на рынке остаются сильные игроки, констатировал О.Моисеев.

По его словам, пока динамика продаж машин на один дилерский центр отрицательная, но ситуация может выправиться. "Мы предполагаем небольшой рост рынка, связанный в том числе с программами господдержки спроса и отложенным спросом, который может реализоваться уже в 2017 году. Второй поддерживающий момент связан с реализацией подержанных машин. В этом году мы продолжим укреплять позиции на этом рынке, он более стабилен по сравнению с рынком новых автомобилей, а объем превосходит в три раза", - резюмировал О.Мосеев.