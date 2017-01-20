Уже в этом году есть основания для повышения рейтинга РФ - Орешкин

20 января. FINMARKET.RU - Ситуация в российской экономике и проводимая экономическая политика дают фундаментальные основания для рейтинговых агентств задуматься над повышением рейтингауже в этом году, считает глава Минэкономразвития Максим

"Я в принципе довольно плотно работал со всеми рейтинговыми агентствами в последние несколько лет. И считаю, что есть, и в этом году будет несколько очень важных фундаментальных изменений. Вдобавок очень здоровая и правильная макроэкономическая политика, которая позволила обеспечить стабилизацию. И очень важен тот факт, что никаких шараханий с точки зрения макроэкономической политики нет. Те цели, которые у нас по инфляционному таргетированию установлены и по бюджетной консолидации, все сохраняются. И решение по сбережению дополнительных доходов очень важно. Ко всей этой картине у нас добавляется история с возобновлением экономического роста", - сказал министр в беседе с журналистами, комментируя вопрос, ожидает ли он повышения суверенного рейтинга РФ в 2017 году.

"Если посмотреть прогнозы рейтинговых агентств, то мы в последние 2 года показываем устойчиво результаты лучше, чем ожидают рейтинговые агентства от нас. И нам кажется, что если третий год мы опять будем показывать лучшие результаты, то это хороший фундаментальный повод, чтобы рейтинговым агентствам задуматься, чтобы может быть изменить нам рейтинг", - добавил он.

М.Орешкин напомнил, что еще в конце прошлого года агентство S&P уже пошло на то, чтобы стабилизироватьРоссии.

"Наша задача - с ними встречаться, рассказывать всю историю, быть открытыми и показывать все данные. А они уже будут решать, что делать с нашими рейтингами", - отметил министр.

По его словам, такие встречи агентств проводятся регулярно - и с Минфином и Минэкономразвития намерено в них участвовать.