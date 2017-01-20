Почему дорожают газеты

20 января. FINMARKET.RU - С начала года розничныена прессу поднялись на 13-15% в зависимости от тематики издания. Так, в начале января 2017 года инфляция больше всего отразилась на стоимости кроссвордов и сканвордов - цены на них выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2016 года, следует из данных мониторинга Ассоциации распространителей печатной прессы (АРПП). Стоимость телегидов увеличилась на 14,1%, новостной прессы - на 13,2%, пишет "Коммерсант"

Председатель правления АРПП Александр Оськин объясняет это рыночными механизмами и считает неизбежным больший рост цен в этом году. По его мнению, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, издатели должны увеличить стоимость прессы на 15-20%.

На повышение цен на прессу в первую очередь должны сказаться подорожавшие коммунальные услуги и рост стоимости бумаги. Так, газетная бумага выросла в цене от 4,6% до 20% в зависимости от региона. В Москве этот показатель составил 17,2%. Сейчас, по данным АРПП, издатели намеренно сдерживают цены на печатную продукцию. Это вызвано низкой платежеспособностью покупателей и, соответственно, уменьшением спроса на прессу, отмечают в ассоциации.

По итогам 2016 года цены на прессу выросли на 6,7% по сравнению с 2015 годом. Это практически не отличается от усредненного показателя инфляции на непродовольственные товары - 6,5%, отметили в АРПП. Наиболее сильный рост цен на печатные СМИ произошел во втором полугодии, хотя издатели стали повышать отпускные цены начиная со 2-го квартала: "розничные киосковые сети более оперативны и изменяли ценники на прессу, следуя за издателем в третьем квартале 2016 года. "Прогрузка" новой цены в сетевых магазинах - процесс более длительный по согласованиям и срокам, поэтому ценники на изданиях в них сменились ближе к концу года - в четвертом квартале", - поясняется в исследовании АРПП. На замедлении инфляции сказалось и укрепление курса рубля.

Если к низкому росту цен в 2016 году прибавить падение доходов от рекламы и подписки, а также рост затрат со стороны издателей, можно сказать, что совокупные доходы издательского бизнеса в 2016 году сократились на 10-15%, предполагает А.Оськин. По данным Роспечати, в 2015 году объем рынка печатных СМИ составил 65,96 млрд руб.