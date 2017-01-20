Пространственное развитие РФ - что ждет регионы

20 января. FINMARKET.RU - Сегодня в Суздале представители министерства экономического развития и эксперты обсудят проект Стратегии пространственного развитиядо 2030 года. Документ, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий - Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.

Проект Стратегии пространственного развития РФ был разработан в соответствии с 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Причин появления этого документа, пишут "Известия" , несколько - авторы называют внешние и внутренние вызовы пространственному развитию страны.

Среди внешних - завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды.

А среди внутренних - ожидаемое отсутствие стабильного роста численности населения, неуклонное его старение и сокращение доли его экономически активной части. Помимо этого, среди проблем - концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.

Все эти тенденции, по мнению авторов документа, будут усиливаться, а диспропорции развития регионов увеличатся, если не заняться пространственным развитием всей страны на научной основе.

Авторы документа отмечают, что "общим направлением изменения пространственной структуры экономики России за период 1990-2015 годах по большинству показателей экономической деятельности (кроме добычи полезных ископаемых) явилось увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных".

Готовых и четких рецептов в Стратегии пока нет. Но авторы документа говорят о необходимости "развития городских агломераций и их систем как центров ускоренного экономического роста", "совершенствовании системы расселения", "развития сети территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства".

А в числе основных задач Стратегии пространственного развития называется создание макрорегионов: "формирование крупных пространственных структур - глобально конкурентоспособных макрорегионов, осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов, и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей".

В рамках Стратегии пространственного развития предлагаются три сценария пространственного роста.

Первый сценарий - консервативный - предполагает в долгосрочной перспективе пролонгацию характерных для предшествующего периода тенденций пространственного развития. То есть дальнейшее неуправляемое сжатие освоенного пространства, концентрацию населения в центре страны и в наиболее благополучных регионах и городах, рост поляризации между растущими и депрессивными регионами, сохранение современных составов лидеров и аутсайдеров и консервацию пропорций в распределении экономической активности между западной и восточной частями страны.

Второй - сценарий конкурентного роста - основывается на модели поляризованного развития, предполагает высокий уровень открытости российской экономики, когда на пространственное распределение экономической активности и специализацию регионов существенное влияние оказывают глобальные тренды. Новая каркасная структура пространственной организации страны сформируется на основе регионов-лидеров, а также крупных агломераций, связанных развитой системой транспортных коммуникаций.

Третий сценарий диверсифицированного пространственного роста исходит из предположений, что каждый регион уникален с точки зрения не только его экономики, но и человеческого потенциала, экологии, культуры. Сценарий предполагает, что пространственное развитие определяется ростом, основанным на внутренних источниках для каждого региона, а также на эффективном использовании потенциала их межрегиональных взаимодействий.