В Минфине сочли нецелесообразным резкое увеличение акцизов на сигареты

19 января. FINMARKET.RU - Минфин не поддержал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, подготовленный Минздравом, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа. Так, отрицательные заключения на документ подготовили Минпромторг и Минэкономразвития. Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение, отмечает газета.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина, ведомство не поддержало проект "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу" из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов наи дополнительными налогами.

Как стало известно ранее, подготовленная Минздравом концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года —"экологического налога" на сигареты (его размер не уточнялся).

Увеличитьпредлагается весьма значительно: например, к 2020 году — до уровня 4,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 6 тыс. рублей за 1 тыс. штук). К слову, в этом году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук + 14,5%.

"Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", — считают в Минфине.