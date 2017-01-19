Минздрав хочет ограничить рекламу вредной еды на телевидении

19 января. FINMARKET.RU -предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания. Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасных изделий. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 г., пишут "Ведомости", ознакомившиеся с документом. Представитель Минздрава уточнил: версия данной стратегии рабочая и будет дорабатываться.

Эта мера вместе с другими, изложенными в стратегии, поможет сформировать представление о здоровом образе жизни у населения, а также вести профилактику и контроль неинфекционных заболеваний, что, в свою очередь, позволит снизить смертность населения от основных неинфекционных заболеваний на 50%, следует из документа. Сейчас смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% общей смертности, уточняется там же.

Минздрав, по словам его представителя, разослал проект документа на согласование в профильные министерства и ведомства.

Газета "Коммерсантъ" также пишет о том, что Минздрав подготовил новый комплекс мер для снижения смертности россиян от неинфекционных заболеваний. Документ описывает широкий спектр идей ведомства — от регулирования содержания соли и жира во "вредных" продуктах питания и их рекламы на ТВ и в кино до создания велодорожек и борьбы с антисанитарным жильем. В результате этих действий Минздрав надеется снизить смертность в стране на 25% к 2025 году.

Как отмечает "Ъ", к 2025 году с помощью стратегии Минздрав предлагает сократить смертность населения от неинфекционных заболеваний на 25%. Этому должно способствовать как сокращение употребления различных вредных веществ (алкоголя — на 10%, табака и соли — на 30%), так и распространенности недостаточной физической активности (на 10%). Минздрав предлагает достичь таких результатов с помощью ряда мер, ориентированных как на все население, так и отдельно на группы риска, посетителей поликлиник и пациентов больниц. Для всех россиян Минздрав предлагает ограничить потребление табака (подробнее см. "Ъ" от 10 января) и алкоголя (для россиян до 21 года — полностью) — за счет повышения акцизов, "подавления производства нелегального алкоголя", запрета производства спиртсодержащих настоек и спиртсодержащих моющих средств. Также предлагается ограничить употребление "вредной" пищи — обложить дополнительным налогом с продаж полуфабрикаты, ввести акцизы для сладких газированных напитков и ограничить их рекламу в СМИ.