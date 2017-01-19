Паспорт можно будет получить в кредитной организации

19 января. FINMARKET.RU - Банкам вмогут разрешить выдавать не только кредиты, но и. И на эту тему уже прошло совещание у первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.

Представитель секретариата И.Шувалова подтвердил, что первый вице-премьер поручил проработать вопрос о передаче функций ФГУП "Паспортно-визовый сервис" уполномоченным банкам для повышения эффективности и прозрачности процедуры выдачи документов гражданам. Вопросы правоохранительной деятельности затрагивать не планируется, отметил представитель секретариата И.Шувалова, пишет "Российская газета"

Сейчас заказать паспорт и оплатить госпошлину за его выдачу сейчас можно на портале госуслуг, напомнили в Минкомсвязи. А в Минэкономразвития отметили, что с 1 февраля 2017 года начнетсяобщегражданских паспортов в многофункциональных центрах (МФЦ).

Как пояснил "РГ" вице-президент банковской ассоциации "Россия" Олег Иванов, оказание услуг в электронной форме прописано в законе "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". А есть еще закон об идентификации банковских клиентов, который, по его словам, сейчас сильно ограничивает возможности для дистанционного оказания банковских услуг гражданам: переводов, открытия счетов, выдачи кредитов, получения вкладов. Банк, прежде чем начать работать с клиентом, должен его идентифицировать, добавил он.

"В последние несколько лет сделаны кардинальные шаги по отождествлению двух понятий банковской идентификации и идентификации для оказания госуслуг. Причем сделано в таком ключе, чтопревращаются, по сути, в МФЦ, которые подтверждают личность гражданина. Например, позволяют им создавать учетные записи на портале госуслуг для дальнейшего получения услуг в электронной форме", - отметил О. Иванов.

То есть банки будут регистрировать граждан на портале. Точек входа граждан (где сейчас можно получить пароль для своего личного кабинета на портале госуслуг) - 2,7 тысячи, а банковских отделений - почти 40 тысяч.

По словам О.Иванова, банковская сеть сегодня является наиболее поднадзорной (в лице Центробанка), поэтому заслуживает доверия и может помогать россиянам в получении госуслуг.

Наделение банков полномочиями МФЦ вполне возможно, так как у кредитных организаций есть вся структура, и у них мощные базы данных, которые подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, к порталу госуслуг и к органам исполнительной власти, добавил вице-президент ассоциации "Россия".