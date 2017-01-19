ЦБ продвигает модные технологии в банки

19 января. FINMARKET.RU - Центробанк продолжает искать применение моднойблокчейн. На очереди разработка механизма банковских сделок и расчетов с клиентами, который работал бы без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Это сделает возможным получение кредита без посещения банка, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Банку России. Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, "Открытие" и Сбербанк уже проявили интерес к перспективной разработке.

Ассоциация "Финтех" при ЦБ изучает возможность применения технологии блокчейн для любых сделок, включая перевод средств по договору. Благодаря этому клиенты смогут получить кредит, не заходя в офис банка. Технически это будет можно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов, рассказал "Известиям" осведомленный источник.

"Смарт-контракт — это любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле "если это, то то". К примеру, "если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет", - объяснил механизм собеседник "Известий".

Он отметил, что в случае успеха разработки заемщики смогут получать кредит удаленно., в свою очередь, будут избавлены от бумажной работы.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. В основе технологии — постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Это позволяет добиться высочайшей устойчивости к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Данные в блокчейне хранятся одновременно у всех участников, а все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении. Технология блокчейн не запрещена российским законодательством в отличие от денежных суррогатов.