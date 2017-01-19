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19 января 2017 года 08:49
Банки выступили против монополии карты "Мир"
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир". Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к кредитным организациям из топ-10. По данным собеседников "Ъ", такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие банки. Это письмо планируется направить уже на следующей неделе, уточнили собеседники "Ъ". Согласно внесенному законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир". Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. Официально представители банков утверждают, что технически эти требования выполнимы. Однако источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру". Без поддержки ЦБ шансов у банкиров на изменение ситуации мало. Автор законопроекта Анатолий Аксаков напомнил, что принципиально данное решение было принято еще два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки. "Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу",— заявил "Ъ" господин Аксаков. Таким образом, пока единственный выход для банков — повышать привлекательность карт "Мир" за счет каких-то бонусов для клиентов, считают эксперты.
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