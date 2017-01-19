Правительство решило не тратить допдоходы от более высоких цен на нефть на допрасходы

19 января. FINMARKET.RU - Правительство РФ договорилось не использовать дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой, чем заложено в бюджете, цены на нефть на увеличение расходов, сокращать на эту сумму расходование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вечером в среду журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

"Вчера мы договорились и сегодня президент поддержал предложение правительства, в соответствии с которым до принятия изменений в Бюджетный кодекс РФ в части подготовки бюджетных правил договорились не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в результате превышения фактической цены на нефть уровня $40 за баррель, заложенных в прогнозе и бюджете на текущий год, на финансовое обеспечение дополнительных расходов и на эту сумму осуществлять уменьшение объемов использования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые предусмотрены к тратам в текущем году", - сказал он, отметив, что речь идет о не использовании этих допдоходов на дополнительные расходы в 2017 году.

"По итогам обсуждения у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вопросов экономического развития и исполнения бюджета в 2017 году состоялось совещание у президента РФ по этому же вопросу. На вчерашнем совещании у Дмитрия Анатольевича мы рассматривали оценки социально-экономического развития с учетом ситуации в мировой экономики, с учетом данных прошлого года и делали оценки исполнения бюджета в текущем году. Одна из основных составляющих дискуссии - был вопрос о допдоходах, которыеможет получить в 2017 году в случае сохранения позитивной динамики на товары российского экспорта. По нашим оценкам, при $50 за баррель бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов, при $55 за баррель эта сумма составит 1,4 трлн рублей", - сообщил также А.Силуанов.

Он напомнил, что из Резервного фонда и ФНБ в 2017 году на финансирование дефицита бюджета планировалось направить 1,8 трлн рублей.

"Это не распространяются на решения, которые были приняты вчера на совещании у председателя правительства. Речь идет о поддержке промышленности в сумме 107,5 млрд рублей за счет средств на поддержку экономики, а также средств, которые были приняты вчера на совещании, которые зарезервируем в сумме до 20 млрд рублей, которые могут быть оперативно направлены на поддержку отдельных социально-экономических вопросов. Кроме того ряд остатков, переходящих на текущий год в виде трансфертов, не использованных субъектами РФ в прошлом году, также могут быть направлены на поддержку регионов - 31 млрд рублей", - сказал также А.Силуанов.

"Источником для этих денег должны быть ненефтегазовые доходы, которые бюджет может получить в текущем году и экономия расходов. В этом году ожидаем получить при сохранении прогноза дополнительно ненефтегазовых доходов в размере 84 млрд рублей. Этой экономии и дополнительных доходов будет достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить дополнительные решения в области расходов", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что "не трата нефтегазовых доходов сделает более прогнозируемой денежно-кредитную политику и позволит ЦБ иметь больше маневра в денежно-кредитной политике с точки зрения снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля".

В целом министр не исключил, что в зависимости от объемов дополнительных доходов при определенном стечении обстоятельств может даже сложиться такая ситуация, что не будут использоваться средства Резервного фонда и ФНБ в качестве источника финансирования дефицита бюджета. Одновременно с этим он отметил, что объем заимствований на внутреннем рынке будет использован в плановых значениях.

По словам министра, оценку дополнительных доходов бюджета в 2017 году от более высокой цены на нефть Минфин делал, исходя из текущих параметров цены и курсовых соотношений.

Отказ от траты допдоходов на увеличение расходов, по мнению министра, застрахует бюджет на случай, если среднегодовая цена на нефть сложится ниже $50 за баррель. "Если бы мы нефтегазовыепотратили, то создали бы риски устойчивости бюджетной системы, а поскольку будем эти доходы сберегать, то даже если изменится ситуация во втором полугодии (. . .), мы будем готовы к тому, что цены могут измениться, и не только в сторону роста, но и снижения", - подчеркнул А.Силуанов.

Говоря о сроках подготовки и введения нового бюджетного правила, министр отметил, что полноценно оно заработает с 2020 года.

"Мы хотели бы вопрос конструкции бюджетного правила в первом полугодии обсудить в правительстве и представить соответствующие законодательные предложения в Госдуму в конце весенней сессии. (. . .) При подготовке очередного бюджета - на 2018-2020 годы - мы будем в первую очередь обеспечивать параметры на 2018-2019 годы, которые заложены в законе о бюджете на 2017-2019 годы, а 2020-й год уже должен формироваться с учетом новых подходов. 2018-2019 годы - это своего рода подготовка, создание базы для того, чтобы бюджетное правило заработало. Будем еще обсуждать конструкцию этих предложений, но в окончательном виде они должны заработать с 2020 года", - пояснил А.Силуанов.

Также, по его словам, корректировка бюджета в 2017 году, скорее всего, будет проведена и весной, и осенью (в 2016 году она была только в осеннюю сессию). В частности, поправки потребуются для перераспределения ожидаемой экономии в ряде расходов в бюджете текущего года. "У нас возникает экономия в расходах, эту экономию в текущем году мы должны будем определить как источник формирования трат "маленького" резервного фонда в бюджете для поддержки промышленности, формирования резервного фонда правительства. Поэтому те перераспределения, которые у нас внутри бюджета будут, потребуют законодательного уточнения", - пояснил он.

Министр также сообщил, что остатки бюджетных средств, переходящие с 2016 года в бюджет текущего года, составляют 78 млрд рублей.

Решение правительства РФ не наращивать дополнительные расходы и сокращать расходование суверенных фондов при более высокой цене на нефть будет способствовать достижению цели по инфляции и большей стабильности реального курса рубля, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

"Мы приветствуем это решение, поскольку оно будет способствовать достижению цели по инфляции и большей стабильности реального курса рубля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство договорилось не использовать дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой, чем заложено в бюджете, цены на нефть на увеличение расходов, сокращать на эту сумму расходование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

ЦБ РФ будет координировать свою политику при формировании золотовалютных резервов с действиями Минфина в отношении фондов. "Банк России будет участвовать в проработке вопросов увязки действий Минфина с политикой по формированию международных резервов", - отметили в пресс-службе.

При этом Банк России в случае реализации сценария с растущими ценами на нефть может рассмотреть возможность покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила.

Бюджетное правило полноценно заработает с 2020 года, для этого в 2018-2019 годах должна быть подготовлена соответствующая база, сообщил ранее А.Силуанов.

Министр также отметил, что решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы сделает более прогнозируемой денежно-кредитную политику и позволит ЦБ иметь больше маневра с точки зрения снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля.

Минфин, полагаясь на текущие параметры цены на нефть и курсовые соотношения, оценил возможные дополнительные доходы бюджета в 2017 году. Так, при цене на нефть в $50 за баррель бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов, при $55 за баррель - 1,4 трлн рублей, подчеркнул А.Силуанов.

Из Резервного фонда и ФНБ в 2017 году на финансирование дефицита бюджета планировалось направить 1,8 трлн рублей.