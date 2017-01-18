НПФ хотят больше риска

18 января. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) обратилась в ЦБ с инициативой расширения инвестиционного маневра участников отрасли. Фонды хотят поднять доходность вложений за счет увеличения доли высокорисковых вложений и расширения списка разрешенных к покупке активов, в том числе за счет производных финансовых инструментов на нефть и золото. Однако шансы на их утверждение в ближайшее время невелики — регулятор обещает вернуться к их рассмотрению после прохождениястресс-тестов, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалось обращение НАПФ в Банк России. Отраслевой лоббист просит увеличить долю высокорисковых вложений с нынешних 10% до 15%.

В частности, предлагается расширить список инвестиционных паев биржевых инвестиционных фондов ("ориентируясь на их доходность, а не только состав") и базисных активов производных финансовых инструментов (ПФИ) ("с возможностью вкладываться в нефть, драгметаллы и другие ликвидные активы"), упростить инвестирование в акции российских предприятий, в том числе не входящих в высший котировальный список. "Расширение инвестманевра позволит диверсифицировать вложения НПФ, повысить доходность и, как следствие, увеличить размер будущих пенсий клиентов фондов",— подчеркивает президент НАПФ Константин Угрюмов.

По мнению участников пенсионного рынка, вопрос диверсификации активов для НПФ более чем злободневный. Особенно с учетом того, что ЦБ последовательно сокращает долю банковских активов в портфелях фондов.

В настоящий момент наиболее активно НПФ инвестируют в гособлигации и корпоративные бонды, весомой остается и доля банковских вложений.