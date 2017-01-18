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18 января 2017 года 09:25
Сбербанк может создать СП с Alibaba Group
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Антон Новодережкин/ТАСС
18 января. FINMARKET.RU - Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли, сообщает "Коммерсантъ". Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции. О том, что чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли, рассказали источники "Ъ", знакомые с ситуацией. Как уточнил собеседник, близкий к правительству, в итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%, рассказал он. По его словам, СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк. Другой знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. "Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран",— подчеркивает собеседник "Ъ". Но обсуждаемые планы пока не окончательны, а принимая во внимание то, как тяжело ведут переговоры китайцы, как минимум могут сдвинуться сроки по созданию СП, предостерегает осведомленный собеседник "Ъ" на рынке интернет-торговли.
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