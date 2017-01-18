Туристов защитят фондами персональной ответственности

18 января. FINMARKET.RU - В срок до 31 января российских туроператоров в сфере выездного туризма обязали создатьперсональной ответственности. Об этом представителей туротрасли предупредило Федеральное агентство по туризму. Но до сих пор большинство туроператоров не сделали этого, пишут "Известия".

"Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из единого федерального реестра туроператоров", - предупредил глава ведомства Олег Сафонов.

"Основной функционал нового фонда - повышение безопасности туристов и в первую очередь их финансовой безопасности. Дело в том, что когда в 2014 году у нас произошло банкротство сразу 28 операторов, мы вывезли 56 тыс. туристов более чем из 20 стран мира. Но оказалось, что еще большее число людей пострадало, не покидая дома. Это те, кто приобрел туристский продукт, но так и не успел им воспользоваться, - рассказал "Известиям" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. - По среднестатистическим расчетам, таким людям были возвращены деньги лишь в размере 8-12% от суммы, которую они первоначально внесли".

Общая величина фонда персональной ответственности составляет 7% от стоимости реализованного туроператором продукта за предыдущий год. Однако закон позволяет наполнять "копилку" и постепенно - по 1% каждый год в течение семи лет.

Итоговой суммы, по мнению государства и бизнеса, с лихвой хватит на то, чтобы на 100%, а не на 8-12%, как раньше, компенсировать туристам потери в случае краха организации, которая продавала им путевки.

А.Осауленко напомнил, что в течение последних лет уровень защиты российского туриста неуклонно рос.

Как пояснил "Известиям" глава транспортного комитета АТОР, советник руководителя Ростуризма и генеральный директор компании "ВИП Сервис" Дмитрий Горин, сейчас существуют даже не два, а три механизма защиты туристов.

Помимо нового фонда персональной ответственности и резервного фонда "Турпомощи", в котором аккумулировано 324 млн рублей (но туроператоры будут продолжать ежегодно вносить туда еще по 50 тыс. рублей для представителей малого бизнеса и до 500 тыс. для крупного), существуют еще финансовые гарантии со стороны банков или страховых компаний.

Для крупного бизнеса они составляют не менее 50 млн рублей в год, для более мелкого - 10 млн. Эта фингарантия необходима для того, чтобы выплачивать компенсации туристам в случае, когда туроператор не успел накопить 7% в фонде персональной ответственности. Если же уже оператор накопил их, начиная с 2018 года он освобождается от необходимости оформлять еще и банковскую или страховую гарантию.

- В последний год произошла значительная коррекция рынка выездного туризма. Он уже в целом переформатировался. Цифры по новогодним праздникам показывают рост как внутреннего, так и выездного туризма на уровне 10-15%. И хотя за два года число туроператоров в России сократилось с 2 тыс. примерно до 700, говорить о дальнейшем сокращении с учетом того, что отрасль восстанавливается быстрее других секторов экономики, не приходится. Можно даже предположить, что в перспективе начнется рост числа туркомпаний, только не в этом году, а в следующем, - полагает Дмитрий Горин.

Руководитель "Турпомощи" добавляет, что на сегодня порядка 15% операторов по выездному туризму (всего в реестре на 1 января 2017 года их 780) сформировали фонды персональной ответственности.