Прогноз по вводу жилья в 2017 году снижен на 13%

18 января. FINMARKET.RU - В опубликованном проекте корректировок госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" целевой показатель на 2017 год по сравнению с действующей программой снижен на 13%: с 93 миллионов до 81 миллиона квадратных метров.

Пересмотрело ведомство и свои прогнозы на 2018-2019 годы. Ранее на 2018 год был заложен показатель в 97 миллионов и 100 миллионов квадратных метров - на 2019 год. В новом варианте государственной программы фигурируют более скромные цифры в 88 и 94 миллиона квадратных метров соответственно.

Как пояснили "Российской газете" в Минстрое, промежуточные целевые показатели по вводу жилья были скорректированы на основании текущих данных по вводу жилья в регионах. Однако планы на 2020 год, когда в России должно быть построено не меньше 100 миллионов квадратных метров жилья, остаются в силе, подчеркивают в министерстве.

За 11 месяцев 2016 года в России построили 62,9 миллиона квадратных метров жилья - на 6,5% меньше, чем в 2015 году. В целом по году должно быть не менее 76 миллионов квадратных метров. Но это, как уточняют в министерстве, пессимистичный сценарий. В реальности же может быть преодолена планка в 80 миллионов квадратных метров. Окончательные итоги минстрой обещает озвучить в начале февраля.

Интересно, отмечает "РГ", что прогнозные показатели по ипотеке на 2017 год в Минстрое предлагают сохранить на прежнем уровне - 921 тысячи выданных кредитов. А на 2018-2019 годы даже повысить до одного миллиона и 1,1 миллиона кредитов соответственно. Для сравнения в действующую госпрограмму были заложены показатели в 946 тысяч и 997 тысяч ипотечных кредитов соответственно.