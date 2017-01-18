Единовременные выплаты или ежемесячная прибавка к пенсии?

18 января. FINMARKET.RU - В наступившем году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд рублей (179% к 2016-му), сообщили "Известиям" в Пенсионном фонде России (ПФР). Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в 2017-м начнутся"шестипроцентникам" - гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели вносили по 6% в накопительную часть, но ее размер не превышает 5% от страховой. По расчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), в этом году средний размер единовременной выплаты может составить более 159 тыс. рублей, а к 2030 году вырастет до 300 тыс. рублей. Эксперты полагают, что такой разовый "подарок" может оказаться неудобным как для выходящих на заслуженный отдых, так и для пенсионной системы.

В НИФИ предлагают изменить законодательство и не выплачивать накопления, которые недотягивают до 5% страховой пенсии, а преобразовать их в баллы и выдавать ежемесячно. Еще один вариант - сохранить средства в виде накоплений, но выплачивать их раз в год.

Данные ПФР показывают, что в 2017-м объем средств, которые будут направлены на единовременную выплату пенсионных накоплений, существенно увеличится. Всего в такой форме средства получит около 1,2 млн человек, выходящих на заслуженный отдых, уточнили в Пенсионном фонде.

"Право на получение накопительной пенсии в виде единовременной выплаты имеют граждане, размер накопительной выплаты которых составляет пять и менее процентов к общему размеру пенсии. Это установлено законом от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ" - напомнили в пресс-службе Минтруда.

"Считается, что массовые выплаты по накопительной части начнутся в 2022 году. Однако уже в 2017-м начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения, которые являются досрочниками, - учителя, врачи, жители Крайнего Севера и так далее", - пояснила старший научный сотрудник Аналитического центра НИФИ Татьяна Омельчук.

По ее расчетам (исходя из 5% от средней страховой пенсии), средняя единовременная выплата "шестипроцентникам" в 2017 году составит более 159 тыс. рублей, в 2022-м - более 203 тыс. рублей, в 2030-м - 298,9 тыс. рублей.

"Лицам 1967 года рождения и моложе логично не выплачивать накопительную пенсию единовременно. Размер этих выплат будет значительным, и потом многим на эту сумму в расчете на один месяц увеличится доплата до прожиточного минимума пенсионера", - уверена эксперт.

Сказать, какой процент от общей суммы 12,5 млрд будет выплачен досрочникам в 2017 году, нельзя - как сообщили "Известиям" в ПФР, фонд не ведет по таким гражданам отдельной статистики.

"Да, пока досрочники "тонут" в общей статистике. Но проблему нужно решать уже сейчас, потому что число людей, которые будут иметь право на единовременную выплату, будет стремительно увеличиваться, особенно с 2022 года. Поскольку первые значительные выплаты накопительной составляющей начнутся с 2017-го, важно как можно быстрее принять законодательное решение по выплатам 5% и меньше для лиц 1967 года рождения и моложе" , - полагает Т.Омельчук.

По предварительным оценкам Минтруда, с 1 января 2022-го по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн россиян. Объем сумм на единовременную выплату средств пенсионных накоплений за период с 2022 по 2030 год прогнозируется на уровне 797,2 млрд рублей.

Для лиц 1967 года рождения и моложе, если размер их накопительной пенсии составляет пять и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии, в НИФИ предлагают переводить накопления через стоимость пенсионного коэффициента в страховую часть пенсии или выплачивать накопительную пенсию раз в год при одновременном учете этой выплаты (в месячном выражении) при осуществлении доплат до прожиточного минимума пенсионера.