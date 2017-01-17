Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой

17 января. FINMARKET.RU -опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой и заняла 26-е место в Bloomberg Innovation Index. Как пишут составители индекса, "Россия - самый большой неудачник среди участников индекса".

Падение России в списке наиболее инновационных экономика мира Bloomberg объясняет санкциями и низкими ценами на энергоносители почти в течение 2-х лет.

Лидером рейтинга вновь стала Южная Корея. Страна сохранила лидерство, в частности, благодаря высоким расходам на научные исследования, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования

Серебряный призер рейтинга - Швеция, замыкает тройку призеров - Германия.

В топ-10 стран с самой инновационной экономикой также вошли: Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Замыкает, в который входят 50 стран, Марокко, потерявшее за год 2 позиции.

Bloomberg Innovation Index рассчитывается на основе семи показателей.