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17 января 2017 года 11:04

Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой

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Андрей Махонин/ТАСС
Андрей Махонин/ТАСС
17 января. FINMARKET.RU - Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой и заняла 26-е место в Bloomberg Innovation Index. Как пишут составители индекса, "Россия - самый большой неудачник среди участников индекса".

Падение России в списке наиболее инновационных экономика мира Bloomberg объясняет санкциями и низкими ценами на энергоносители почти в течение 2-х лет.

Лидером рейтинга вновь стала Южная Корея. Страна сохранила лидерство, в частности, благодаря высоким расходам на научные исследования, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования

Серебряный призер рейтинга - Швеция, замыкает тройку призеров - Германия.

В топ-10 стран с самой инновационной экономикой также вошли: Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Замыкает рейтинг, в который входят 50 стран, Марокко, потерявшее за год 2 позиции.

Bloomberg Innovation Index рассчитывается на основе семи показателей.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  инновации,  рейтинг

 
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