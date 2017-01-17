Бензин уже по 40 рублей

17 января. FINMARKET.RU -До 40 рублей за литр поднялна Аи-95 "ЛУКОЙЛ", увеличивают цены и другие производители, правда не так сильно, пишут "Ведомости".

На прошлой неделе средняя стоимость бензина Аи-92 на столичных заправках выросла на 14 коп. до 35,76 руб. за 1 л, Аи-95 - на 16 коп. до 38,78 руб. за 1 л, дизтоплива - на 21 коп. до 37,41 руб. за 1 л, сообщила в понедельник Московская топливная ассоциация.

"ЛУКОЙЛ" поднял цены нана 20 коп. на прошлой неделе. Стоимость Аи-95 преодолела отметку в 40 руб. за 1 л. Средняя цена Аи-92 на заправках "ЛУКОЙЛа" составляет 36,90 руб., дизтоплива - 38,62 руб. за 1 л.

В 2017 г. цены на топливо вырастут на 8-12%, говорил в декабре президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24". С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в пределах 2 руб., отмечал он: Позже ФАС направила Алекперову предостережение о высказываниях относительно цен на топливо.

По данным Московской топливной ассоциации, на прошлой неделе литр бензина Аи-92 на АЗС "Роснефти" подорожал на 10 коп. до 35,64 руб., Аи-95 - на 15 коп. до 38,73 руб., дизтоплива - на 26 коп. до 37,26 руб. На заправках компании под брендом ТНК цена бензина выросла на 11 и 19 коп. соответственно, дизтоплива - на 26 коп. На АЗС под брендом ВР (управляются "Роснефтью") топливо подорожало на 10-30 коп. за 1 л. "Татнефть" повысила цены на топливо на 24-43 коп., Shell - на 5-16 коп., сети АЗС "Нефтемагистраль" - на 30-80 коп., ЕКА-АЗС - на 30-47 коп., "ММ транс" - на 25-27 коп. за 1 л.

На АЗС регуляторы будут следить за ростом цен соразмерно с годовой инфляцией, плановая инфляция составляет 4%, говорит ведущий аналитик компании "Алгоритм топливный интегратор" Виктор Костюков.

Топливо на бирже тоже дорожает. Для роста цен на бензины две причины - высокий экспортный паритет и отрицательная премия внутреннего рынка по бензинам, а также начало ремонта на Московском НПЗ, считают эксперты.

В текущих условиях нет основания для снижения цен на топливо, считает Костюков. Оно подешевеет, если снизить налоги на нефтяную отрасль. В цене литра топлива 50% занимают налоги, добавил Костюков.