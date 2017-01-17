17 января. FINMARKET.RU - Шансы на налоговую реформу в нефтяной отрасли могут вырасти, не исключено, что Минфин преувеличивает потери бюджета, пишут "Ведомости".

В конце прошлой недели министр финансов Антон Силуанов призвал к скорейшему переходу с НДПИ на налог на добавленный доход (НДД). Однакоувязла в спорах Минфина с Минэнерго и нефтяниками. Введение НДД на новых месторождениях не приведет к выпадающим доходам бюджета. Но потери будут из-за предложенного в законопроекте Минфина эксперимента на старых месторождениях в Западной Сибири с добычей в 15 млн т – 50–60 млрд руб. В качестве компенсации Минфин предлагает повысить НДПИ на сопоставимую сумму для всей отрасли. Минэнерго и компании категорически против. Детали реформы продолжают обсуждаться, лаконичен представитель Минфина.

Но потери бюджета могут оказаться меньше – тогда и НДПИ можно не так сильно повышать, рассуждают два участника совещаний в Минфине, на которых ссылаются "Ведомости". Это произойдет, если компании умерят свои аппетиты и подкорректируют параметры НДД – к примеру, проводить эксперимент на месторождениях с добычей 10 млн т или снизить максимально допустимые затраты с 9520 руб./т (издержки сверх этой суммы не учитываются при расчете налога), рассуждает федеральный чиновник.

Если добыча на пилотах будет до 10 млн т, то максимальные выпадающие доходы бюджета окажутся ниже – 33,9 млрд руб. (если добыча совсем не вырастет и допустимые затраты будут выше 9520 руб./т), подсчитали эксперты Vygon Consulting. Они оценили, как изменятся доходы бюджета при различном уровне дополнительной добычи и затрат. Если предельные затраты будут около 7000 руб., то бюджет потеряет порядка 22 млрд руб., при 5000 руб. – всего 12,4 млрд – и то при условии, что добыча совсем не вырастет. Если она увеличится хотя бы на 10% при затратах в 5000 руб./т, потерь у бюджета почти не будет, а при ее росте на 20% бюджет уже заработает 12 млрд руб. Если добыча вырастет на 50% – около 50 млрд руб.

В реальности при запуске пилотов на 10 млн т выпадающие доходы едва ли превысят 20 млрд руб., считает директор нефтегазового центра EY Денис Борисов.