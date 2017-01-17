Банкротство физлиц хотят ускорить и удешевить

17 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвитияпредлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан. Согласно подготовленному министерством законопроекту, гражданам хотят разрешить объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего, что значительно сэкономит издержки для россиян - пока процедура банкротства обходится очень дорого. Об этом "Известиям" рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Согласно действующему законодательству, с осени 2015 года при наличии задолженности больше полумиллиона и 3-х месяцев просрочки по кредиту можно признать себя банкротом и не платить по долгам. Но признать себя финансово несостоятельными граждане зачастую просто не могут: из-за необходимости задействования юридических посредников процесс банкротства обходится в довольно крупную сумму.

"Процедура стоит в районе 150 тыс. рублей. Понятно, что это очень дорого. Поэтому Минэкономразвития предусмотрело, что в ряде случаев человек сможет не нанимать арбитражного управляющего и получит возможность банкротиться за свой счет", - рассказал газете федеральный чиновник, знакомый с планами министерства.

По словам источника, предусмотрен и ряд других инициатив, направленных на удешевление процедуры.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил "Известиям", что Минфин поддерживает такие предложения.

По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь 1,5 тыс. человек.

В Минэкономразвития "Известиям" подтвердили факт разработки законопроекта, согласившись, что на практике в нынешнем виде банкротство оказалось недоступным для должников, находящихся в затруднительном финансовом положении (в частности, не имеющих средств на проведение официальных процедур).

Источник "Известий" на финансово-банковском рынке, также знакомый с текстом законопроекта, отмечает, что документ ставит большое количество условий для запуска упрощенной процедуры. Например, размер задолженности человека должен быть не выше 900 тыс. рублей, а число кредиторов - не более 10. Также гражданин не должен являться индивидуальным предпринимателем и у него не может быть недвижимого имущества, кроме того, что подлежит взысканию.

По подсчетам Национального центра банкротств, средний долг на одного потенциального банкрота на 1 декабря 2016 года составил 1,2 млн рублей. Такая ситуация приводит к тому, что граждане зачастую отказываются платить арбитражному управляющему, а последние из-за этого отказываются от банкротных дел.