Россиянам обещают рост зарплат

17 января. FINMARKET.RU - В этом году россиян ждет рост зарплаты, уверен министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. В интервью "Российской газете" он рассказал, что будет с безработицей в этом году, когда встанет вопрос о повышении пенсионного возраста и вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам.

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал министр. По его словам, сыграет в этом роль и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе. Топилин также заметил, что "нет такой цели - повысить оплату труда за счет сокращения кадров".

Давая свою оценку грядущим изменениям на рынке труда Топилин сказал; "Я думаю, чторасти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации".

Рынок труда - зеркало экономики. И рабочих мест столько, сколько она требует, и того качества, которое она способна обеспечить заметил глава Минтруда.

"Искусственно никто ничего не сдерживает. Если работодателю нужно оптимизироваться, он не спрашивает у нас разрешения. Но ставит службу занятости в известность, чтобы государство было готово к высвобождению кадров и составило план действий по содействию людям в переобучении или поиске работы, если они обратятся. Не было случаев, чтобы мы кому-то приказали: не сокращай! Все изменения на рынке труда происходят естественным путем , - сказал Топилин.

Говоря о теме повышения пенсионного возраста он еще раз подчеркнул, что Минтруда не меняло свою позицию.

"Позицию министерства я уже не раз озвучивал, и она не изменилась: время для повышения пенсионного возраста еще не пришло. Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово", - заявил Топилин.