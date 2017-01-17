В РФ численность населения к 2035 году может сохраниться на нынешнем уровне

17 января. FINMARKET.RU - К 2035 годунаселения России может сохраниться на нынешнем уровне, сократившись всего на 83 тыс. человек: с нынешних 146,5 млн до 146,4 млн человек. Такие данные представлены в рамках проекта "Российский демографический лист-2016", в котором участвуют РАНХиГС, Росстат и Международный институт прикладного системного анализа (IIASA).

Однако полученный результат, пишет "Коммерсант" ,существенно отличается от общепринятого прогноза - до сих пор министерства и эксперты говорили о высокой вероятности убыли населения. По таким расчетам, к 2030 году численность россиян могла оказаться на уровне 128-140 млн человек.

Согласно нынешним расчетам, ожидается лишь незначительное снижение, однако ему будет предшествовать существенное уменьшение темпов прироста населения - до 0 с нынешних +0,16%. Быстрее всего к 2035 годубудет терять Приволжский федеральный округ (-0,32%), а наибольший прирост покажет Северо-Кавказский федеральный округ (0,24%).

Рейтинг регионов по численности проживающих изменится мало: к 2035 году по-прежнему на 1-м месте будет Москва (в 2016 году - 12,3 млн, в 2035 г. - 13,3 млн человек).

Медианный возраст населения увеличится с 38,8 до 44,3 года, что приведет к приросту доли пожилого населения с нынешних 24,6% до 29,7%. Наибольшего объема в 2035 году доля пожилых достигнет в Центральном округе (32,1%), наименьшего - в Северо-Кавказском округе (23,6%).