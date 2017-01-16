Минпромторг: рост промышленности в этом году может достичь 2%

16 января. FINMARKET.RU - Промышленное производство в России выходит на траекторию роста, и в этом году точками роста станут химическая и текстильная, а также машиностроение.

О том, что в этом годуожидает восстановительного роста по большинству отраслей, сообщил "Известиям" замглавы ведомства Василий Осьмаков. По его словам, в целом рост промышленности может достичь 2%. Это более оптимистичный прогноз в сравнении с оценкой Минэкономразвития, где говорят об 1,1% роста промпроизводства.

Как сказал замминистра, в Минпромторге в 2017 году ожидают не только продолжения, но и ускорения роста. "При отсутствии внешних шоков можно рассчитывать на продолжение роста в промышленности. Темпы роста промпроизводства в 2017 году могут составить порядка 1,6-2%. Достижение отметки в 2% представляется вполне реальным", - заявил В.Осьмаков.

По его словам, в этом году наиболее значительными темпами - не менее 4% - будут расти химическое и текстильное производство. "В последние годы в химическую отрасль вкладывалось большое количество инвестиций, активно вводились в эксплуатацию новые производственные площадки. В этой сфере успешно реализуется политика импортозамещения", - пояснил замглавы Минпромторга.

Что касается российского текстильного производства, то после ослабления рубля российская продукция легкой промышленности получила дополнительные конкурентные преимущества. Здесь также сыграл свою роль эффект импортозамещения, так как падение импорта открыло новые возможности для отечественных производителей.

По оценке В.Осьмакова, в 2017 году ожидается интенсивный рост в тех секторах, где восстанавливается потребительский и инвестиционный спрос. Это, например, производство транспортных средств, стройматериалов, товаров длительного пользования.

Рассчитывают в Минпромторге и на машиностроение. Впрочем, успех по этому направлению будет зависеть от того, смогут ли компании сектора воспользоваться ситуацией по освоению внутреннего рынка и наращиванию экспорта.

Также Минпромторг рассчитывает на продолжение роста производства в сельхозмашиностроении и пищевом машиностроении, поскольку эти отрасли предъявляют значительный спрос.

"Рассчитываем в первую очередь на привлечение инвесторов в сектор машиностроения с учетом того, что есть большая потребность замещения нефтегазового машиностроительного оборудования, - заявил "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров. - Поэтому эти сектора будут активно в этом году развиваться. И с учетом принятого недавно решения мы хотим отдельно воссоздать, по сути, новую отрасль - пищевое машиностроение. Сегодня зависимость от импортного оборудования в этом направлении более 80%. Поэтому мы приглашаем инвесторов в этот сектор".

О том, что выход российской промышленности на траекторию роста уже очевиден, говорит и заведующий лабораторией конъюнктурных вопросов Института экономической политики Гайдара Сергей Цухло. Он считает, что российские предприятия промышленности в январе настроены оптимистично, и рост промышленности в этом году будет, но будет небольшим. "Все данные свидетельствуют об этом. Будет рост 1,1%, как осторожно прогнозирует МЭР, или 2%, как рассчитывает Минпромторг, пока говорить рано, но тенденция на выход из спада налицо, - заявил С.Цухло. .