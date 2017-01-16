Сайты госорганов обязали вести подсчет посетителей с помощью российских программ

16 января. FINMARKET.RU - Приказ Минэкономразвития обязал федеральные органы исполнительной власти использовать на сайтах счетчики посещаемости, которые включены в реестр российского софта. На сегодняшний день в реестре имеется только одна подобная программа.

В ноябре 2016 года Министерство экономического развития изменило технические и программные требования к сайтам федеральных органов исполнительной власти. Самый интересный пункт, содержащийся в новых требованиях, - на упомянутых ресурсах допускается использование лишь тех счетчиков посещаемости, которые включены в единый реестр российских программ и баз данных.

Реестр российского софта создан в начале 2016 года, его ведет Минкомсвязи. Заявки от компаний-кандидатов отбирает экспертный совет из чиновников, представителей отрасли и общественных организаций. На сегодняшний день в реестре уже больше 2600 программ. Однако счетчик посещаемости сайтов в нем всего один - от компании "Спутник", "дочки" "Ростелекома". С нового года использование этой программы на сайтах ведомств стало обязательным, подтвердила "Известиям" помощник министра экономразвития Елена Лашкина.

В октябре 2016 года аналитический сервис Index.ru исследовал 72 сайта федеральных органов исполнительной власти. Самой популярной системой подсчета посетителей оказалась "Яндекс. Метрика" - ее использовало 31 ведомство. На втором месте американская Google Analytics - 18 сайтов. Российскими (но пока не входящими в официальный реестр) счетчиками от Rambler, LiveInternet и Mail.ru пользуются 13, 10 и девять ведомственных сайтов соответственно. На момент проведения исследования счетчик "Спутника" использовала только Россвязь - одновременно с аналитикой от Rambler. Стоит отметить, что все указанные программы бесплатны.

Еще в 2015 году депутат Госдумы VI созыва Илья Костунов направлял в Роскомнадзор, Минэкономразвития и прокуратуру письмо об опасности иностранных счетчиков. Эти программы установлены в том числе на страницах, где россияне вводят свои персональные данные и другую личную информацию. Какие данные при этом передаются на иностранный сайт, точно не известно.

На момент написания заметки онлайн-ресурсы госорганов, в октябре 2016-го использовавшие Google Analytics, продолжали применять американскую систему.

Среди исследованных Index.ru региональных порталов систему от "Спутника" использовали 25, из муниципальных - 18.

Как рассказал газете руководитель департамента аналитических сервисов статистики "Спутника" Леонид Филатов, в данный момент их систему используют больше 1500 сайтов.

Официальный представитель LiveInternet рассказал "Известиям", что сейчас компания собирает документы для включения своего счетчика в реестр отечественного ПО.

В Минэкономразвития "Известиям" объяснили, что специальных санкций за использование ненадлежащего софта на официальных сайтах не предусмотрено.