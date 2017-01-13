Чьи вложения за год выросли в разы

13 января. FINMARKET.RU - "Ведомости" подсчитали, сколько осталось от личных инвестиций после уплаты налогов. Минувший год, как пишет газета, по праву можно назвать годом рублевых инвестиций. Благодаря росту цен на нефть более чем в 1,5 раза рубль существенно укрепился. При этом инфляция снизилась до рекордных 5,4%, а ключевая ставка ЦБ – лишь до 10%. На этом фоне большинство рублевых активов подорожало, пишет газета.

За год рубль подорожал ко всем твердым валютам, а из валют развивающихся стран уступил лишь бразильскому реалу (-1,2%). Доллар к рублю подешевел на 16,8%, а евро – на 19,9%.

Лучшие ставки годовых вкладов в крупных банках на застрахованные суммы в начале 2016 г., когда ключевая ставка была 11%, составляли 12% в рублях, 4% в долларах, 3,45% в евро. За год такие долларовые депозиты в рублевом эквиваленте принесли почти 12,8% убытка, а евровые – 16,4%. Лучшие рублевые вклады дали 12% дохода.

Мировая цена золота за год выросла на 8% до $1148 за тройскую унцию, а серебра – на 15% до $15,93, но рублевые вложения в них оказались убыточными из-за падения курса доллара. Золото на обезличенных металлических счетах (металл на них оценивается по учетным ценам ЦБ) с учетом банковской маржи обесценилось на 12,7%, серебро – на 7%. 18% потеряли те, кто поставил на рост платины. Покупка на год слитков из драгметаллов с последующей продажей и обернулась потерей до половины вложенной суммы.

Порадовали инвесторов рублевые облигации и корпоративные бумаги. За год ОФЗ с учетом выплаченных купонов принесли до 23,8% чистой прибыли (в среднем 13%), а ликвидные корпоративные облигации – до 21% (в среднем – 10–11%). Те, кто рисковал, могли заработать на облигациях в разы больше.

Второй год подряд ликвидные российские акции становятся в среднем на четверть дороже. Рублевый индекс ММВБ прибавил в 2016 г. 27%, а долларовый РТС – 52%. Менее трети рублевых бумаг, торгующихся на Московской бирже, за год подешевело.

За прошлый год, по данным Национальной лиги управляющих, 2/3 розничных ПИФов с активами более 50 млн руб. принесли пайщикам хотя бы минимальную прибыль. Только 8% доходных фондов не смогли обогнать инфляцию.