Глава СКР: важно защитить тех предпринимателей, кто честно ведет бизнес

13 января. FINMARKET.RU - Председатель Следственного комитетаАлександр Бастрыкин считает, что важно защитить права и собственность тех предпринимателей, кто честно ведет свой. Об этом он заявил в интервью "Российской газете" , комментируя, как отразятся на бизнесе новые статьи Уголовного кодекса и либерализация уголовного законодательства.

Так, согласно вступившему в силу закону, за фальсификацию уголовных дел против бизнесменов силовики будут жестко наказываться.

Как отметил А.Бастрыкин, экономическое развитие страны и рост благосостояния граждан в немалой степени определяются уровнем развития предпринимательства. А одной из гарантий успешной предпринимательской деятельности и является Федеральный закон от 19 декабря 2016 года №436-ФЗ, который внес изменения статью 299 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

В целом данный закон направлен на усиление наказания за незаконное привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Максимальный срок за это деяние увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы. А если оно сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или повлекло тяжкие последствия, то до 10 лет. Такое же наказание предусматривается за незаконное возбуждение уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или другой личной заинтересованности.

Кроме того, по словам главы, в соответствии с изменениями, внесенными в УПК, расследование дел о преступлении, предусмотренном статьей 169 "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" Уголовного кодекса, будет производиться Следственным комитетом.

"Уверен - экономические споры не должны разрешаться с использованием уголовно-правовых средств и тем более незаконного уголовного преследования предпринимателей", - заявил А.Бастрыкин.

По его словам, важно защитить права и собственность тех предпринимателей, кто честно ведет свой бизнес. "К тем же, кто для получения прибыли устраняет своих конкурентов путем совершения общеуголовных преступлений, применяются меры уголовно-правового характера", - сказал он.

Глава СКР также отметил, что в отношении бизнесменов введен новый институт назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа при освобождении виновного от уголовной ответственности. "Этот институт следователями Следственного комитета уже начал применяться на практике", - сказал он.

А.Бастрыкин также сообщил, что за 6 лет существования Следственного комитета следователями СКР проверено почти 5 млн сообщений о преступлении. Возбуждено 800 тыс. уголовных дел. В суд направлено свыше 560 тыс. дел на 632 тыс. обвиняемых. "И, приводя эти цифры, уместно будет сказать, что наша служба необходима обществу, конкретным людям, стране в целом", - заметил глава СКР.

Отвечая на вопрос, сколько украденного удалось вернуть людям и государству, А.Бастрыкин сказал: "Только в ходе предварительного следствия и доследственных проверок нами возмещено почти 153 млрд рублей. Для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на сумму более 77 млрд рублей".